В Белгородской области РФ супруги подорвались на боеприпасе

В Белгородской области в результате обстрелов погиб один человек, еще двое подорвались на боеприпасе. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.



По его словам, оба инцидента произошли вчера.



«При обстреле Шебекино погибла мирная жительница. Она получила черепно-мозговую травму, когда ее отбросило взрывной волной. Медики постарались ей оказать всю необходимую помощь, но она скончалась в машине скорой помощи, не приходя в сознание», — проинформировал Гладков.



Позже он добавил, что погибли еще два человека — в Староселье Краснояружского района.



«Супружеская пара подорвалась на боеприпасе неустановленного образца», — уточнил Гладков.



Также он сообщил, что на территории данного муниципалитета введен режим ЧС.

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