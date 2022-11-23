У Білгородській області РФ подружжя підірвалося на боєприпасі

У Білгородській області через обстріли загинула одна людина, ще двоє підірвалися на боєприпасі. Про це повідомив губернатор області В’ячеслав Гладков.



За його словами, обидва інциденти сталися вчора.



«Під час обстрілу Шебекіна загинула мирна мешканка. Вона зазнала черепно-мозкової травми, коли її відкинуло вибуховою хвилею. Медики постаралися їй надати всю необхідну допомогу, але вона померла в машині швидкої допомоги, не приходячи до тями», — поінформував Гладков.



Пізніше він додав, що загинули ще двоє людей — у Старосілля Краснояружського району.



«Подружня пара підірвалася на боєприпасі невстановленого зразка», — уточнив Гладков.



Також він повідомив, що на території цього муніципалітету введено режим НС.

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