Российские войска атаковали 5 населенных пунктов Донбасса за сутки

Войска РФ обстреляли РСЗО «Град» и артиллерией 5 населенных пунктов Донецкой области, совершив за сутки 11 обстрелов. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области, отметив, что из-за обстрелов есть раненые и погибшие мирные жители.

Армия России ударила по городам Авдеевка, Бахмут, Часов Яр, Торецк, селу Александрополь.

Уничтожены и повреждены оккупантами 12 гражданских объектов региона – 9 жилых домов, пожарная часть, спецтранспорт, складское помещение.

Четыре раза военными РФ был обстрелян Бахмут, есть убитые и раненые гражданские. Разрушены многоквартирные и частные дома, объектам инфраструктуры. Били российские войска и по городу Часов Яр. Их снаряды попали в четыре многоквартирных дома, есть травмированы.

Полиция задокументировала военные преступления войск РФ и совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.



Также сообщается, что с помощью полиции были эвакуированы из Донецкой области ещё 130 человек, с начала обязательной эвакуации – более 31 000 человек, в том числе 4660 – дети, 1886 – люди с инвалидностью.

Ранее руководитель Донецкой ОВА Павел Кириленко рассказал, что российские силы ночью вели обстрелы на участках фронта от Кураховской до Лиманской общины.