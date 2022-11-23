Російські війська атакували 5 населених пунктів Донбасу за добу

Війська РФ обстріляли РСЗВ «Град» та артилерією 5 населених пунктів Донецької області, здійснивши за добу 11 атак регіону. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції Донецької області, зазначивши, що через обстріл є поранені та загиблі мирні жителі.

Армія Росії вдарила по містах Авдіївка, Бахмут, Часів Яр, Торецьк, село Олександропіль.

Знищено та пошкоджено окупантами 12 цивільних об'єктів регіону – 9 житлових будинків, пожежну частину, спецтранспорт, складське приміщення.

Чотири рази військовими РФ був обстріляний Бахмут, є вбиті та поранені цивільні. Зруйновано багатоквартирні та приватні будинки, об'єкти інфраструктури. Били російські війська і по місту Часів Яр. Їхні снаряди поцілили у чотири багатоквартирних будинки, є травмовані.

Поліція задокументувала військові злочини військ РФ та спільно з СБУ відкрила кримінальні провадження за статтею 438 («Порушення законів та звичаїв війни») КК України.



Також повідомляється, що за допомогою поліції було евакуйовано з Донецької області ще 130 осіб, з початку обов'язкової евакуації – понад 31 000 осіб, у тому числі 4660 – дітей, 1886 – людей з інвалідністю.

Раніше керівник Донецької ОВА Павло Кириленко розповів, що російські сили вночі вели обстріли на ділянках фронту від Курахівської до Лиманської громади.