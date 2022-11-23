Россия обсудит с ООН запуск аммиакопровода в Одессу. Это возможно после обмена «всех на всех»

Россия проработает с ООН вопрос возобновления работы аммиакопровода «Тольятти — Одесса». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает пресс-служба Кремля.



Путин провел встречу с основателем «Уралхима», председателем комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по производству и рынку минеральных удобрений Дмитрием Мазепиным.



Мазепин сообщил, что в зерновой сделке «есть пункт» об аммиаке — чтобы был разблокирован трубопровод, связывающий Тольятти и украинскую Одессу.



«Украинская сторона выдвигает ряд политических вопросов», — уверяет он.



Путин в свою очередь заявил, что «выигрыш для всех участников этого процесса ясен».



«Мы с ООН тоже поработаем, с коллегами из организации. Посмотрим, что из этого получится. Вы мою позицию знаете, я не против», — утверждает президент РФ.



Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина может согласиться на транзит российского аммиака в Одессу только после того, как пройдет обмен пленными по формуле «всех на всех».



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