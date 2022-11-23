Росія обговорить з ООН запуск аміакопроводу до Одеси. Це можливо після обміну «всіх на всіх»

Росія опрацює з ООН питання поновлення роботи аміакопроводу «Тольятті — Одеса». Про це заявив президент РФ Володимир Путін, повідомляє пресслужба Кремля.



Путін провів зустріч із засновником «Уралхіму», головою комісії Російського союзу промисловців та підприємців з виробництва та ринку мінеральних добрив Дмитром Мазепіним.



Мазепін повідомив, що в зерновій угоді «є пункт про аміак» — щоб було розблоковано трубопровід, який зв'язує Тольятті та українську Одесу.



«Українська сторона висуває низку політичних питань», — запевняє він.



Путін, своєю чергою, заявив, що «виграш для всіх учасників цього процесу зрозумілий».



«Ми з ООН теж попрацюємо, з колегами з організації. Подивимося, що з цього вийде. Ви мою позицію знаєте, я не проти», — стверджує президент РФ.



Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна може погодитися на транзит російського аміаку до Одеси лише після того, як пройде обмін полоненими за формулою «всіх на всіх».



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