Украина может согласиться на транзит российского аммиака в Одессу только после того, как пройдет обмен пленными по формуле «всех на всех». Об этом президент Владимир Зеленский рассказал в ходе конференции Bloomberg New Economy Forum, передает «Интерфакс-Украина».



«По экспорту аммиака. Мы можем договориться, только если будут реализован обмен «всех на всех». Мы не хотим торговать с Россией, помогать им — они наш враг. Я сказал, что мы можем согласиться только если они обменяют всех наших пленных на своих пленных», — сказал Зеленский.



Транзит российского аммиака по трубопроводу «Тольятти-Одесса» был остановлен 24 февраля. Принадлежащий группе «УралХим» Мазепина «Тольяттиазот», который контролирует российскую часть трубопровода, вынужден был остановить 3 из 7 агрегатов аммиака и перевести оставшиеся в режим пониженной нагрузки.



Общая протяженность аммиакопровода «Тольятти — Одесса» составляет — 2,418 тыс. км, по территории Украины — 1,018 тыс. км. Оператором его украинской части выступает госпредприятие «Укрхимтрансаммиак», а доставленный на государственный Одесский припортовый завод (ОПЗ) российский аммиак ранее поставлялся на экспорт.