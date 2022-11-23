На направлении Сватово-Кременная инициатива на стороне ВСУ — Гайдай

На направлении Сватово-Кременная – инициатива на стороне ВСУ, а Белогоровку атакуют российские заключенные. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

«В Луганской области до сих пор сохраняется неблагоприятная погода, наши защитники не могут двигаться быстро», - сказал он, отметив, что с наступлением морозов «деоккупационные дела» пойдут быстрее».



Также Гайдай сообщил, что из-за дождливой погоды на востоке Украины оккупанты не могут наступать техникой на Белогоровку.

Ранее мэр Северодонецка Александр Стрюк сообщил, что оставшимся в оккупированном городе жителям все громче слышно эхо боев, к ним поступает все больше информации о продвижении ВСУ.