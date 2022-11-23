На напрямку Сватове-Кремінна - ініціатива на боці ЗСУ — Гайдай

На напрямку Сватове-Кремінна - ініціатива на боці ЗСУ, а Білогорівку атакують російські в'язні. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

«На Луганщині досі зберігається несприятлива погода, наші захисники не можуть рухатися швидком, - сказав він, зазначивши, що з настанням морозів «деокупаційні справи» підуть швидше».



Також Гайдай повідомив, що через дощову погоду на сході України окупанти не можуть наступати технікою на Білогорівку.

Раніше мер Сєвєродонецька Олександр Стрюк повідомив, що жителям, які залишилися в окупованому місті, все гучніше чути звуки боїв, до них надходить все більше інформації про просування ЗСУ.