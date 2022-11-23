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Более 500 человек ежедневно возвращаются в Николаевскую область — глава ОВА

23 ноября 2022, 13:19

Более 500 человек ежедневно возвращаются в Николаевскую область — глава ОВА

Более 500 человек ежедневно возвращаются в Николаевскую область. Об этом во время брифинга сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким, передает «Интерфакс-Украина».

«На постоянном основании на протяжении всего времени с 24 февраля у нас работали эвакуационные автобусы. Но более трех месяцев они не заполняются, даже один. Поэтому такая программа у нас есть, желающие оставляют заявки, но у нас выезжают единицы», – сказал он.

Ким также отметил, что количество жителей в регионе в настоящее время составляет более половины от имеющего до начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины.

Так, до 24 февраля на территории области проживало приблизительно 1 млн 200 тысяч лиц. По состоянию на сейчас цифра - более 600 тысяч.

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