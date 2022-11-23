Понад 500 людей щодня повертаються до Миколаївської області. Про це під час брифінгу повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім, повідомляє «Інтерфакс-Україна».



«На постійній основі протягом усього часу з 24 лютого у нас працювали евакуаційні автобуси. Але понад три місяці вони не заповнюються, навіть один. Тому така програма у нас є, охочі залишають заявки, але у нас виїжджають одиниці», – сказав він.



Кім також зазначив, що кількість жителів у регіоні нині становить більше половини від тої кількості, яка була до повномасштабного вторгнення Росії.



Так, до 24 лютого на території області проживало приблизно 1 млн. 200 тисяч осіб. Станом на сьогодні цифра – понад 600 тисяч.