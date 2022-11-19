В Николаевской и Херсонской областях начата добровольная эвакуация — Верещук

С деоккупированных территорий Херсонской и Николаевской областей начинается добровольная эвакуация. Государство берет на себя все связанные с этим расходы. Об этом сообщила вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук на брифинге в Николаеве, передает «Укринформ».



«Добровольная эвакуация с деоккупированных территорий юга Украины уже начинается, а государство берет на себя все расходы и ответственность, связанные с этим процессом. То есть речь идет о том, что каждый по желанию может выехать в более безопасные регионы, а государство обеспечит их доставку, проживание, медицинское обеспечение и так далее», — сказала Верещук.



Она отметила, что людям будут предлагать выехать через Николаев или Кривой Рог в западные области.



«У нас есть на это средства, есть понимание и самое главное — опыт... Потому что мы уже это делали на Харьковщине, Донетчине и так далее», — добавила вице-премьер.