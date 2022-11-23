Європарламент визнав РФ державою-спонсором тероризму

Європейський парламент визнав Росію державою-спонсором тероризму та державою, що застосовує засоби тероризму. Про це повідомляє Euronews.



Зазначається, що за резолюцію проголосували сьогодні у Страсбурзі в рамках пленарного засідання Європарламенту, закликавши до всеосяжної міжнародної ізоляції РФ.



Президент України Володимир Зеленський привітав цей крок Європарламенту.



«Вітаю рішення Європарламенту про визнання Росії державою-спонсором тероризму та державою, яка використовує засоби тероризму. Росію необхідно ізолювати на всіх рівнях і притягнути до відповідальності, щоб покласти край її багаторічній політиці тероризму в Україні та світі», - написав глава держави.

21 листопада Парламентська асамблея НАТО визнала Росію «державою-терористом», також закликала створити спеціальний міжнародний трибунал.