Європарламент визнав РФ державою-спонсором тероризму

23 листопада 2022, 14:27

Європарламент визнав РФ державою-спонсором тероризму

Європейський парламент визнав Росію державою-спонсором тероризму та державою, що застосовує засоби тероризму. Про це повідомляє Euronews.

 Зазначається, що за резолюцію проголосували сьогодні у Страсбурзі в рамках пленарного засідання Європарламенту, закликавши до всеосяжної міжнародної ізоляції РФ.

Президент України Володимир Зеленський привітав цей крок Європарламенту.

«Вітаю рішення Європарламенту про визнання Росії державою-спонсором тероризму та державою, яка використовує засоби тероризму. Росію необхідно ізолювати на всіх рівнях і притягнути до відповідальності, щоб покласти край її багаторічній політиці тероризму в Україні та світі», - написав глава держави.

21 листопада Парламентська асамблея НАТО визнала Росію «державою-терористом», також закликала створити спеціальний міжнародний трибунал.

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