«ЛНР»: Сватово попало под обстрел, ранена мирная жительница

Оккупированное Сватово Луганской области сегодня попало под обстрел. Там ранена мирная жительница. Об этом сообщает так называемая «народная милиция ЛНР».



Отмечается, что обстрел из артиллерии произошел в 14:20.



«В результате обстрела населенного пункта Сватово есть разрушения и повреждения гражданской инфраструктуры, жилых домов и частного автотранспорта. Также ранение получила женщина 1957 года рождения», — уверяют в «ЛНР».



Там уточняют, что пострадавшей оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в медучреждение Старобельска.