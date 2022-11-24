«ЛНР»: Сватово потрапило під обстріл, поранено мирну мешканку

Окуповане Сватове Луганської області сьогодні потрапило під обстріл. Там поранено мирну мешканку. Про це повідомляє так звана «народна міліція ЛНР».



Зазначається, що обстріл з артилерії стався о 14:20.



«Через обстріл населеного пункту Сватове є руйнування та пошкодження цивільної інфраструктури, житлових будинків та приватного автотранспорту. Також поранення отримала жінка 1957 року народження», — запевняють у «ЛНР».



Там уточнюють, що потерпілій надали першу медичну допомогу та евакуювали до медустанови Старобільська.