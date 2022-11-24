ДТЭК заявил о возобновлении работы своих электростанций и электросетей

Энергохолдинг ДТЭК возобновил работу своих электростанций и электросетей после масштабной атаки России на энергосистему 23 ноября. Об этом сообщает пресс-служба компании.



«Украинская энергосистема выстояла, и ближайшие часы ситуация в энергосистеме будет стабилизирована», — подчеркнули в ДТЭК.



Там указали, что возобновлено электроснабжение всех объектов критической инфраструктуры — больниц, водоканалов — во всех регионах, где работают специалисты компании (Киев и область, Днепропетровская, Одесская и Донецкая области).



Идет также постепенное подключение бытовых потребителей, отметили в компании.

В результате атаки России 23 ноября в украинской энергосистеме произошел блэкаут, были остановлены все АЭС и почти все ТЭС и ГЭС, а также были повреждены подстанции. ДТЭК заявлял о попадании ракеты в одно из своих предприятий.