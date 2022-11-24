ДТЕК заявив про відновлення роботи своїх електростанцій та електромереж

Енергохолдинг ДТЕК відновив роботу своїх електростанцій та електромереж після масштабної атаки Росії на енергосистему 23 листопада. Про це повідомляє прес-служба компанії.



«Українська енергосистема вистояла, і у найближчі години ситуація в енергосистемі буде стабілізована», — наголосили в ДТЕК.



Там зазначили, що відновлено електропостачання всіх об'єктів критичної інфраструктури — лікарень, водоканалів — у всіх регіонах, де працюють фахівці компанії (Київ та область, Дніпропетровська, Одеська та Донецька області).



Іде також поступове підключення побутових споживачів, зазначили у компанії.

Внаслідок атаки Росії 23 листопада в українській енергосистемі стався блекаут, було зупинено всі АЕС та майже всі ТЕС та ГЕС, а також пошкоджено підстанції. ДПЕК заявляв про попадання ракети до одного зі своїх підприємств.