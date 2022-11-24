Украина уже обеспечена электроэнергией на 50%. Точные сроки восстановления назвать невозможно

По состоянию на 19:00 производители электроэнергии обеспечили более 50% потребностей потребления в Украине. При этом сроки полного восстановления назвать пока невозможно.



Об этом сообщает «Укрэнерго».



Уже работает значительная часть теплоэлектростанций и гидроэлектростанций, постепенно набирают мощность все атомные станции, за исключением оккупированной Запорожской АЭС, рассказали в компании.



Там напомнили, что атомные электростанции обеспечивали половину производства электроэнергии страны. «Но АЭС после вынужденной остановки возвращаются в рабочий режим медленно — это технологическая необходимость», — объяснили в «Укрэнергно».



В первую очередь энергопитание подается на объекты критической инфраструктуры: газораспределительные сети, водоканалы, очистные сооружения, больницы. Идет постепенное заживление бытовых потребителей.



«Последствия вчерашней ракетной атаки испытывают все регионы Украины. Невозможно сейчас назвать точных сроков полного восстановления», — подчеркнули в «Укрэнерго».

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Там добавили, что после вчерашней российской ракетной атаки в энергосистеме произошла системная авария. После таких аварий восстановление длится дольше, чем в том случае, когда отключения производят диспетчеры.



«Мы подготовили энергетическую сеть к включению в работу электростанций, но дефицит мощности в системе — все еще 50%. Если мы хотим сохранить объединенную энергосистему, невзирая на российские террористические атаки, контролируемые отключения необходимы», — резюмировали в «Укрэнерго».

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