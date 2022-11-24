Україна вже забезпечена електроенергією на 50%. Точний термін відновлення назвати неможливо

Станом на 19:00 виробники електроенергії забезпечили понад 50% потреб споживання в Україні. При цьому терміни повного відновлення назвати поки що неможливо.



Про це повідомляє «Укренерго».



Вже працює значна частина теплоелектростанцій та гідроелектростанцій, поступово набирають потужність усі атомні станції, за винятком окупованої Запорізької АЕС, розповіли у компанії.



Там нагадали, що атомні електростанції забезпечували половину виробництва електроенергії країни. «Але АЕС після вимушеної зупинки повертаються в робочий режим повільно — це технологічна необхідність», — пояснили в «Укренергно».



Насамперед енергоживлення подається на об'єкти критичної інфраструктури: газорозподільні мережі, водоканали, очисні споруди, лікарні. Йде поступове загоєння побутових споживачів.



«Наслідки вчорашньої ракетної атаки зазнають усі регіони України. Неможливо зараз назвати точні терміни повного відновлення», — підкреслили в «Укренерго».

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Там додали, що після вчорашньої російської ракетної атаки у енергосистемі сталася системна аварія. Після таких аварій відновлення триває довше, ніж у разі, коли відключення здійснюють диспетчери.



«Ми підготували енергетичну мережу до включення в роботу електростанцій, але дефіцит потужності в системі все ще 50%. Якщо ми хочемо зберегти об'єднану енергосистему, незважаючи на російські терористичні атаки, контрольовані відключення потрібні», — резюмували в «Укренерго».

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