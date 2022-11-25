Силы РФ обстреляли Донетчину, трое раненых

На подконтрольной украинским властям части Донецкой области за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских сил ранены три мирных жителя. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Павел Кириленко.



По его словам, гражданские пострадали в Бахмуте, Угледаре и Красногоровке.



По данным Донецкой ОВА, с 24 февраля в Донецкой области в результате полномасштабного вторжения войск РФ погибли 1223 мирных жителя. 2634 человека получил ранения. При этом власти не могут установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Смотрите также:



