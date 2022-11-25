Сили РФ обстріляли Донеччину, троє поранених

25 листопада 2022, 08:21

Сили РФ обстріляли Донеччину, троє поранених

На підконтрольній українській владі частині Донецької області за минулу добу через обстріли з боку російських сил поранено троє мирних жителів. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

За його словами, цивільні постраждали у Бахмуті, Вугледарі та Красногорівці.

За даними Донецької ОВА, з 24 лютого на Донеччині через повномасштабне вторгнення військ РФ загинули 1226 мирних жителів. 2631 особа отримала поранення. При цьому влада не може встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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