Без света в Донецкой области остается около трети жителей

Около трети жителей подконтрольной Украине части Донецкой области остаются без электроэнергии по состоянию на вечер четверга. Об этом сообщил оператор системы распределения электроэнергии группы ДТЭК, работающий в этом регионе, передает «Интерфакс-Украина».



Также отмечается, что без света около 75% жителей Днепропетровской области и 64% — Одесской.



При этом запитаны все объекты критической инфраструктуры.



Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук сообщил, что подача электроэнергии большинству потребителей в Украине ожидается в ближайшие часы.



«Уже начались активные действия по нагрузке АЭС, они начали выдавать первые киловатты. В ближайшие часы большинство потребителей можно будет подключить. Начнутся графиковые отключения, чтобы обеспечить экономию, как это было до обстрела, но не сторопроцентный блэкаут городов, регионов частей областей», — сказал Сахарук в эфире национального телемарафона.