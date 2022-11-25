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РФ потеряла в Украине техники почти на $21 млрд — Forbes

25 ноября 2022, 11:38

РФ потеряла в Украине техники почти на $21 млрд — Forbes

Россия потеряла на полномасштабной войне против Украины техники на 20,8 миллиардов долларов. Об этом сообщает Forbes.

«Наибольшие потери в технике — танки и авиация врага. Россия потеряла 278 боевых самолетов средней стоимостью $18 миллионов и 261 вертолет средней стоимостью $10,4 миллионов. Общие потери российской авиации в денежном эквиваленте составляют $8 миллиардов», — отмечают аналитики издания.

Кроме того, сообщается, что Россия потеряла почти столько же танков, сколько имела до начала вторжения (2897 из примерно 3300 на 24 февраля). Сейчас РФ пытается восстановить технику, которая десятилетиями хранилась на складах и нуждается в значительной модернизации и финансовых затратах.

Значительное количество техники, которое потеряла РФ, попало в виде трофеев к ВСУ. Украинским солдатам удалось захватить не менее 1953 единиц тяжелого вооружения. Общая стоимость военных трофеев — почти два миллиарда долларов, без учета легкого вооружения и боеприпасов.

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