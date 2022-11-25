РФ втратила в Україні техніки майже на $21 млрд — Forbes

Росія втратила на повномасштабній війні проти України техніки на 20,8 мільярда доларів. Про це повідомляє Forbes.



«Найбільші втрати у техніці — танки та авіація ворога. Росія втратила 278 бойових літаків середньою вартістю $18 мільйонів та 261 вертоліт середньою вартістю $10,4 мільйона. Загальні втрати російської авіації у грошовому еквіваленті становлять $8 мільярдів», — зазначають аналітики видання.



Крім того, повідомляється, що Росія втратила майже стільки ж танків, скільки мала до початку вторгнення (2897 із приблизно 3300 на 24 лютого). Зараз РФ намагається відновити техніку, яка десятиліттями зберігалася на складах і потребує значної модернізації та фінансових витрат.

Значна кількість техніки, яку втратила РФ, потрапила у вигляді трофеїв до ЗСУ. Українським солдатам вдалося захопити щонайменше 1953 одиниці важкого озброєння. Загальна вартість військових трофеїв — майже два мільярди доларів, без урахування легкого озброєння та боєприпасів.