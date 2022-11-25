ДТЭК: Россия может атаковать менее пострадавшие от ударов объекты энергетики

Россия знает, как работает энергетическая система Украины, поэтому прицельно бьет по инфраструктуре. Следующими целями могут стать объекты, менее поврежденные атаками врага. Об этом в эфире телемарафона рассказал директор компании ДТЭК Дмитрий Сахарук.



По его словам, информация об энергетических объектах Украины еще до начала полномасштабной войны была в сети. Кроме того, отметил он, в России сейчас живет много человек, которые раньше учились в Украине и работали в энергетике. Поэтому найти таких людей - несложно.



Также Сахарук отметил, что противник получает информацию о последствиях ракетных ударов и масштабах разрушений от людей на местах.



«Думаю, работают люди на месте, смотрят и, возможно, фотографируют или просто устно докладывают, что случилось. Поэтому те объекты, которые не добыли, извините за сленг, являются объектами последующих атак», - добавил он.



Ранее глава правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий сообщил, что сложнейший этап после ракетной атаки российских войск украинская энергосистема уже прошла. Уже через один-два дня всех абонентов переведут с аварийных отключений на плановые.