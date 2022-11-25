ДТЕК: Росія може атакувати об'єкти енергетики, що менше постраждали від ударів

Росія знає, як працює енергетична система України, тож прицільно б'є по інфраструктурі. Наступними цілями можуть бути об'єкти, які менше пошкоджені атаками ворога. Про це в ефірі телемарафону розповів директор компанії ДТЕК Дмитро Сахарук.



За його словами, інформація про енергетичні об'єкти України ще до початку повномасштабної війни була у мережі. Крім того, зазначив він, у Росії зараз живе багато людей, які раніше навчалися в Україні та працювали в енергетиці. Тому знайти таких людей – нескладно.



Також Сахарук зазначив, що противник отримує інформацію про наслідки ракетних ударів та масштаби руйнувань від людей на місцях.



«Думаю, працюють люди на місці, дивляться і, можливо, фотографують чи просто усно доповідають, що сталося. Тому об'єкти, які не видобули, вибачте за сленг, є об'єктами наступних атак», - додав він.



Раніше голова правління «Укренерго» Володимир Кудрицький повідомив, що найскладніший етап після ракетної атаки російських військ українська енергосистема вже пройшла. Вже за один-два дні всіх абонентів переведуть з аварійних відключень на планові.