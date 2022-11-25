Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

ДТЕК: Росія може атакувати об'єкти енергетики, що менше постраждали від ударів

25 листопада 2022, 13:52

ДТЕК: Росія може атакувати об'єкти енергетики, що менше постраждали від ударів

Росія знає, як працює енергетична система України, тож прицільно б'є по інфраструктурі. Наступними цілями можуть бути об'єкти, які менше пошкоджені атаками ворога. Про це в ефірі телемарафону розповів директор компанії ДТЕК Дмитро Сахарук.

За його словами, інформація про енергетичні об'єкти України ще до початку повномасштабної війни була у мережі. Крім того, зазначив він, у Росії зараз живе багато людей, які раніше навчалися в Україні та працювали в енергетиці. Тому знайти таких людей – нескладно.

Також Сахарук зазначив, що противник отримує інформацію про наслідки ракетних ударів та масштаби руйнувань від людей на місцях.

«Думаю, працюють люди на місці, дивляться і, можливо, фотографують чи просто усно доповідають, що сталося. Тому об'єкти, які не видобули, вибачте за сленг, є об'єктами наступних атак», - додав він.

Раніше голова правління «Укренерго» Володимир Кудрицький повідомив, що найскладніший етап після ракетної атаки російських військ українська енергосистема вже пройшла. Вже за один-два дні всіх абонентів переведуть з аварійних відключень на планові.

Ще за темою

Організації
ДТЕК
Інше
Енергопостачання

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
14:28
Пушилін заявив про обмін полоненими за формулою «9 на 9»
13:54
Окупанти не зможуть утримати лівобережну частину Херсонської області — ЗСУ
12:54
Кіровський район Донецька під обстрілом, загинула мирна жителька
12:28
У Маріуполі недалеко від «адміністрації» вибухнуло авто
09:59
«ДНР»: Через обстріли поранено двох цивільних
09:27
В окупованому Луганську встановлюють новорічну ялинку
09:16
У декількох окупованих містах Луганщини армія РФ посилено вручає повістки
16:51
«ЛНР»: Сватово потрапило під обстріл, поранено мирну мешканку
15:06
«ЛНР» заявила про загибель 130 цивільних з початку війни
14:25
Загроза вступу Білорусі у війну — усі сценарії ►
13:39
Шахті на окупованій Луганщині важко працювати. Більше половини гірників мобілізовано
11:16
У Росії заявили, що роздали 80 тисяч паспортів мешканцям окупованих територій
09:49
У «ДНР» заявили, що відправлять на передову батальйон із українських військовополонених
09:22
У Донецьку показали наслідки нічних та ранкових обстрілів
20:25
У «ДНР», як і раніше, заперечують мобілізацію на окупованій Донеччині
Всі новини
16:58
У Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 11 кораблів РФ
16:43
Ракетний удар по Краматорську: Мер показав наслідки
16:41
На Чернігівщині військовослужбовця РФ заочно засуджено до 10 років позбавлення волі
16:30
Майже 300 мобілізованих у РФ загинули на війні в Україні — ЗМІ
16:19
Закликала мешканців Маріуполя сплачувати податки «ДНР»: Експосадовиці загрожує довічне
15:54
В Україну доставлено понад тисячу електрогенераторів від USAID
15:40
Зеленський сказав, скільки має коштувати барель російської нафти
15:29
Росія за дев'ять місяців завдала екосистемі України не менше 34,6 млн євро збитків
15:14
У Краматорську повідомляють про «прильоти»
14:45
Війська РФ завдали ударів по Херсону, під обстріл потрапило цивільне авто
14:39
З Херсона евакуюють пацієнтів лікарень через постійні російські обстріли
14:28
Пушилін заявив про обмін полоненими за формулою «9 на 9»
13:54
Окупанти не зможуть утримати лівобережну частину Херсонської області — ЗСУ
13:52
ДТЕК: Росія може атакувати об'єкти енергетики, що менше постраждали від ударів
12:54
Кіровський район Донецька під обстрілом, загинула мирна жителька
Всі новини
ВІДЕО
В окупованому Луганську встановлюють новорічну ялинку
25 листопада, 09:27
Загроза вступу Білорусі у війну — усі сценарії ►
24 листопада, 14:25
У Донецьку показали наслідки нічних та ранкових обстрілів
24 листопада, 09:22

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

 

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама