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Сложнейший этап энергосистема уже прошла: Абонентов скоро переведут на плановые отключения

25 ноября 2022, 10:28

Сложнейший этап энергосистема уже прошла: Абонентов скоро переведут на плановые отключения

Уже через один-два дня всех абонентов переведут с аварийных отключений на плановые. Об этом в эфире телемарафона сообщил глава правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

По его словам, сложнейший этап после ракетной атаки российских войск украинская энергосистема уже прошла.

«Все области запитаны, энергосистема снова соединена с энергосистемой Евросоюза. Все три атомные станции, расположенные на неоккупированной территории, работают. Через один-два дня они выйдут на свою нормальную плановую мощность, и мы ожидаем, что можно уже будет перевести наших потребителей вместо аварийных на плановые графики», — заявил Кудрицкий.

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