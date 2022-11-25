Путин рассказал, как жалеет, что аннексия Донбасса не произошла раньше

Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что он надеялся, что в 2014 году удастся договориться с Киевом в рамках Минских соглашений, чтобы оккупированная Россией часть Донецкой области воссоединилась с Украиной. Об этом он рассказал на‎ встрече с матерями российских военных, которые сейчас воюют в Украине на стороне страны-агрессора.



Путин не уточнил, на каких условиях захваченная часть Донецкой и Луганской областей могли бы быть возвращены Украине.



По его словам, тогда Россия не чувствовала настроения жителей оккупированных территорий, не до конца понимала, что происходит. Так, по убеждению Путина, тогда жители Донбасса хотели «воссоединения». Путин также заявил, что теперь ему стало очевидно, что аннексия должна была произойти раньше — тогда бы «‎не было столько потерь»‎.



В начале октября Совет федерации России ратифицировал договоры о включении захваченных территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ. Днем ранее эти договоры и законы ратифицировала другая палата российского парламента — Госдума РФ.