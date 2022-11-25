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Путін розповів, як шкодує, що анексія Донбасу не сталася раніше

25 листопада 2022, 17:47

Путін розповів, як шкодує, що анексія Донбасу не сталася раніше

Президент РФ Володимир Путін заявив, що він сподівався, що в 2014 році вдасться домовитися з Києвом у рамках Мінських угод, щоб окупована Росією частина Донецької області возз'єдналася з Україною. Про це він розповів на зустрічі з матерями російських військових, які зараз воюють в Україні на боці країни-агресора.

Путін не уточнив, на яких умовах захоплена частина Донецької та Луганської областей могли б бути повернуті Україні. За його словами, тоді Росія не відчувала настрою мешканців окупованих територій, не до кінця розуміла, що відбувається. Так, на переконання Путіна, тоді жителі Донбасу хотіли «возз'єднання». Путін також заявив, що тепер йому стало очевидно, що анексія мала статися раніше — тоді б «не було стільки втрат».

На початку жовтня Рада федерації Росії ратифікувала договори про включення захоплених територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей до складу РФ. На день раніше ці договори та закони ратифікувала інша палата російського парламенту — Держдума РФ.

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