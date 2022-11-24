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Жены и матери мобилизованных в РФ говорят, что за ними следили после публичных заявлений в адрес Путина

24 ноября 2022, 00:13

Жены и матери мобилизованных в РФ говорят, что за ними следили после публичных заявлений в адрес Путина

Матерей и жен российских мобилизованных не позвали на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Они провели собственный круглый стол и обнаружили, что за ними установили слежку, пишет телеканал «Дождь».

Представительницы Комитета солдатских матерей и Совета матерей и жен мобилизованных заявили, что их не позвали на встречу Путина, анонсированную Кремлем на 27 ноября. Ожидается, что российский президент встретится с призывниками.

Глава Совета жен и матерей Ольга Цуканова записала видеообращение, в котором предложила сделать встречу открытой, а не такой, в которой участвуют только связанные с государством женщины.

«Это не то, что нам нужно. Владимир Владимирович, вы мужчина или кто? Хватит у вас смелости встретиться в глаза, в открытую не с согласованными вами карманными женщинами, матерями, а с настоящими, которые из разных городов приехали за свой счет сюда к вам. Мы здесь, в Москве, готовы с вами встретиться. Мы ждем вашего ответа! Или спрячетесь опять?», – заявила Цуканова.

Вместе с этим в Совете решили провести свой собственный круглый стол и позвать туда чиновников. Среди приглашенных были министр обороны Сергей Шойгу, руководитель Следственного комитета Алескандр Бастрыкин, глава МВД Владимир Колокольцев и другие.

Однако пока женщины ходили по разным инстанциям и разносили приглашения, они заметили за собой слежку. По словам Цукановой, их преследовали со вчерашнего дня.

«С самого утра возле дома, где мы ночевали, стояла машина […]. Потом увидели, что несколько человек идут за нами. Ты встал — и он встал. Ты повернул за угол – он повернул. Ты зашел за дом – смотришь, этот человек озирается, он тебя потерял, увидел, споткнулся, отвернулся, зашел за соседнюю машину и сделал вид, что в телефоне. И таких мы несколько человек насчитали», – рассказывает Цуканова.

Совет все же провел круглый стол, но никто из представителей власти на него не явился. Заменить чиновников женщины решили их портретами, которые они поставили на стол перед собой. Участницы мероприятия почти четыре часа обсуждали «беззаконие в российской армии», в том числе ссылаясь на публикации независимых российских СМИ.

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