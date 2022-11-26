В Украине восстановили 73% мобильной сети после последней массированной атаки россиян

По состоянию на сегодня, 26 ноября, 73% мобильной сети Украины уже работает после самого масштабного обесточивания вследствие последней массированной атаки россиян. Об этом сообщил вице-премьер по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров в Тelegram.



«Благодаря активной работе быстро восстановивших свет энергетиков мобильные операторы переподключили половину базовых станций. Это позволило миллионам людей наконец-то позвонить родным и узнать последние новости», — написал он.



По данным Федорова, ситуация с мобильной связью улучшилась в Кировоградской, Днепропетровской, Волынской, Николаевской, Полтавской, Харьковской и Житомирской областях. Также связь стабилизируется в Черкасской, Львовской, Ровенской, Винницкой и Черновицкой областях. Здесь продолжаются ремонтные работы.



«В других областях пока испытывают трудности со связью. Самые ощутимые проблемы в Донецкой и Запорожской областях. Но энергетики и телеком-компании работают 24/7, чтобы поскорее вернуть людям связь на всей территории Украины», — отметил вице-премьер.



Смотрите также:

Читайте также: Мобильные операторы сообщают о возможных перебоях со связью