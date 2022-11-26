В Україні відновили 73% мобільної мережі після останньої масованої атаки росіян

Станом на сьогодні, 26 листопада, 73% мобільної мережі України вже працює після наймасштабнішого знеструмлення внаслідок останньої масованої атаки росіян. Про це повідомив віце-прем'єр із питань цифрової трансформації Михайло Федоров у Тelegram.



«Завдяки активній роботі енергетиків, що швидко відновили світло, мобільні оператори перепідключили половину базових станцій. Це дозволило мільйонам людей нарешті подзвонити рідним і дізнатися про останні новини», — написав він.



За даними Федорова, ситуація з мобільним зв'язком покращилась у Кіровоградській, Дніпропетровській, Волинській, Миколаївській, Полтавській, Харківській та Житомирській областях. Також зв'язок стабілізується у Черкаській, Львівській, Рівненській, Вінницькій та Чернівецькій областях. Тут продовжуються ремонтні роботи.



«В інших областях поки що мають труднощі зі зв'язком. Найвідчутніші проблеми у Донецькій та Запорізькій областях. Але енергетики та телеком-компанії працюють 24/7, щоб якнайшвидше повернути людям зв'язок на всій території України», — зазначив віце-прем'єр.



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