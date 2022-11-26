Под Великой Новоселкой оккупанты заселились в дома местных жителей

В Великоновоселковском районе на временно оккупированной части Донецкой области продолжается подготовка мобилизованных россиян. В одном из поселков они заняли все гражданские дома. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.



В Генштабе отметили, что в населенном пункте Новопетриковка Великоновоселковского района зафиксировано проведение с мобилизованными оккупантами тактических учений и выполнение упражнений со стрелковым оружием.



«Вместе с тем, в период с 22 по 23 ноября текущего года, в населенном пункте Старомлиновка все гражданские дома были заселены мобилизованными захватчиками», — сказано в сообщении.