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Под Великой Новоселкой оккупанты заселились в дома местных жителей

26 ноября 2022, 19:23

Под Великой Новоселкой оккупанты заселились в дома местных жителей

В Великоновоселковском районе на временно оккупированной части Донецкой области продолжается подготовка мобилизованных россиян. В одном из поселков они заняли все гражданские дома. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.  

В Генштабе отметили, что в населенном пункте Новопетриковка Великоновоселковского района зафиксировано проведение с мобилизованными оккупантами тактических учений и выполнение упражнений со стрелковым оружием.

«Вместе с тем, в период с 22 по 23 ноября текущего года, в населенном пункте Старомлиновка все гражданские дома были заселены мобилизованными захватчиками», — сказано в сообщении.

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