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Під Великою Новосілкою окупанти заселилися до будинків місцевих жителів

26 листопада 2022, 19:23

Під Великою Новосілкою окупанти заселилися до будинків місцевих жителів

У Великоновосілківському районі на тимчасово окупованій частині Донецької області продовжується підготовка мобілізованих росіян. В одному із селищ вони зайняли всі цивільні будинки. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних Сил України.

У Генштабі зазначили, що у населеному пункті Новопетриківка Великоновосілківського району зафіксовано проведення з мобілізованими окупантами тактичних навчань та виконання вправ зі стрілецькою зброєю.

«Водночас, у період з 22 по 23 листопада поточного року, в населеному пункті Старомлинівка всі цивільні будинки були заселені мобілізованими загарбниками», — сказано в повідомленні.

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