В «ДНР» по-прежнему отрицают мобилизацию на оккупированной Донетчине

Мобилизации на оккупированной территории Донецкой области нет, но так называемый «указ» о ее отмене глава группировки «ДНР» Денис Пушилин не подписывает. Сам он пояснил это тем, что теперь «ДНР – субъект РФ».



«В данный момент можно сказать, что мой указ исполнен и далее не требуется актов с моей стороны. Теперь другие решения о мобилизации будут приниматься верховным главнокомандующим, президентом РФ Владимиром Путиным. В данный момент таких решений нет», – сказал Пушилин.



Он добавил, если есть попытки отправить на войну, то будут разбираться в «полиции ДНР» и комитетах РФ. Жаловаться в «ДНР» предлагают на специальную «горячую линию».



Пушилин уверяет, что мужчинам призывного возраста разрешено перемещаться через административную границу.



«Новостям Донбасса» на данный момент не известны случаи обжалования незаконной мобилизации со стороны жителей оккупированной Донетчины.