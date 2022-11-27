«ДНР» заявила об обстрелах — погибли 2 гражданских

Двое гражданских погибли в результате обстрелов 26 ноября на подконтрольной группировке «ДНР» территории. Об этом сообщил так называемый «СЦКК ДНР».



Отмечается, что один человек погиб в Киевском районе Донецка и один в Центрально-Городском районе Горловки. Ранения различной степени тяжести получили двое гражданских лиц в Кировском и Киевском районах Донецка.



Ранее глава Донецкой военной администрации Павел Кириленко сообщил, что 26 ноября в результате обстрелов российских войск погибли 5 жителей Донецкой области. Трое гражданских погибли в Редкодубе, один — в Часовом Яру и один — в Бахмуте. Еще 4 жителя Донецкой области получили ранения.