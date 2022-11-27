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«ДНР» заявила про обстріл — загинули 2 цивільних

27 листопада 2022, 10:12

«ДНР» заявила про обстріл — загинули 2 цивільних

Двоє цивільних загинули внаслідок обстрілу 26 листопада на підконтрольної угрупуванню «ДНР» території. Про це повідомив так званий «СЦКК ДНР».

Зазначається, що одна людина загинула у Київському районі Донецька та одна у Центрально-Міському районі Горлівки. Поранення різного ступеня тяжкості отримали двоє цивільних осіб у Кіровському та Київському районах Донецька.

Раніше голова Донецької військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що 26 листопада внаслідок обстрілу російських військ загинули 5 жителів Донецької області. Троє цивільних загинули в Рідкодубі, один у Годинному Яру і один у Бахмуті. Ще 4 мешканці Донецької області отримали поранення.

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