«ДНР» заявила про обстріл — загинули 2 цивільних

Двоє цивільних загинули внаслідок обстрілу 26 листопада на підконтрольної угрупуванню «ДНР» території. Про це повідомив так званий «СЦКК ДНР».



Зазначається, що одна людина загинула у Київському районі Донецька та одна у Центрально-Міському районі Горлівки. Поранення різного ступеня тяжкості отримали двоє цивільних осіб у Кіровському та Київському районах Донецька.



Раніше голова Донецької військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що 26 листопада внаслідок обстрілу російських військ загинули 5 жителів Донецької області. Троє цивільних загинули в Рідкодубі, один у Годинному Яру і один у Бахмуті. Ще 4 мешканці Донецької області отримали поранення.