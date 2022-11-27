Группировка «ДНР» заявила о гибели гражданских в результате обстрелов

Три человека погибли 27 ноября на подконтрольной группировке «ДНР» территории Донецкой области в результате обстрелов. Об этом сообщил так называемый «СЦКК ДНР».



Мужчины 1978, 1998 г.р. и парень-подросток 2006 г.р. погибли в Макеевке на ул. Колхозной, 56.



Мужчина 1970 г.р. и женщины 1957 и 1972 г.р. получили ранения в Донецке на ул. Петровского, 123 «б». Женщина 1942 г.р. была ранена в Донецке на проспекте Мира, 31 «а».



Кроме того, мужчина 1942 г.р. пострадал в Горловке на ул. Жигулевской, 56 результате детонации взрывоопасного предмета.



Ранее сообщалось, что днем центр Донецка подвергся обстрелу. Судя по обуликованным фотографиям и видеозаписям очевидцев, попадания снарядов и осколков произошли в районе бульвара Пушкина и проспекта Гринкевича.



5 жителей Донецкой области погибли 26 ноября в результате обстрелов российских войск. Трое гражданских погибли в Редкодубе, один — в Часовом Яру и один — в Бахмуте. Еще 4 жителя Донецкой области получили ранения.