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Угруповання «ДНР» заявило про загибель цивільних внаслідок обстрілів

27 листопада 2022, 14:51

Угруповання «ДНР» заявило про загибель цивільних внаслідок обстрілів

Троє людей загинули 27 листопада на підконтрольному угрупуванні «ДНР» території Донецької області внаслідок обстрілу. Про це повідомив так званий «СЦКК ДНР».

Чоловіки 1978, 1998 р.н. та хлопець-підліток 2006 р.н. загинули у Макіївці на вул. Колгоспної, 56.

Чоловік 1970 р.н. та жінки 1957 та 1972 р.н. дістали поранення в Донецьку на вул. Петровського, 123 "б". Жінка 1942 р.н. була поранена у Донецьку на проспекті Миру, 31 «а».

Крім того, чоловік 1942 р.н. постраждав у Горлівці на вул. Жигулівській, 56 внаслідок детонації вибухонебезпечного предмета.

Раніше повідомлялося , що вдень центр Донецька зазнав обстрілу. Судячи з облукованих фотографій та відеозаписів очевидців, попадання снарядів та уламків сталися в районі бульвару Пушкіна та проспекту Гринкевича.

5 жителів Донецької області загинули 26 листопада внаслідок обстрілу російських військ. Троє цивільних загинули в Рідкодубі, один у Часовому Яру і один у Бахмуті. Ще 4 мешканці Донецької області отримали поранення.

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