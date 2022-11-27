В Воздушных силах ВСУ рассказали, сколько ракет Россия уже выпустила по Украине

За период полномасштабной войны Россия уже выпустила по Украине более 4 000 ракет без учета С-300, РСЗО и ракет типа Х-58 и Х-59. Об этом рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.



Он отметил, что украинские военные потратили для их обезвреживания много боекомплектов (БК).



«Речь идет о тысячах [ракет], и понятно, что мы потратили на них очень много боекомплектов. Впрочем, хорошо, что у нас есть друзья, которые нам предоставляют комплексы для защиты, в частности Словакия предоставила нам один С-300, и в соответствии с ним определенное количество БК», — рассказал спикер Воздушных сил.



Юрий Игнат также отметил, что, кроме ракет, оккупанты активно используют ударные БПЛА «Шахид», главная задача которых — истощить украинскую ПВО.



«Здесь два момента — эти дроны рассредоточивают внимание, потому что летят в комплексе с ракетами Х-101, "Калибрами", другой момент — на эти БПЛА надо тратить зенитные ракеты, потому что это самое эффективное средство. Потому что именно они имеют радиолокационные средства и могут обнаруживать их в темное время суток», — объяснил Игнат.



Именно поэтому, по его словам, союзники приняли решение о поставках Украине ПВО Hawk для борьбы с беспилотниками.



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