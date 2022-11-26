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Арахамия предупредил о новых ракетных ударах РФ и блэкаутах

26 ноября 2022, 21:56

Арахамия предупредил о новых ракетных ударах РФ и блэкаутах

Россия может нанести новые ракетные удары по энергосистеме Украины на следующей неделе, поэтому следует готовиться к новым блэкаутам. Об этом заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в эфире телемарафона.

В этой связи он призвал, в частности, киевлян заранее подготовить сухие продукты на длительное время.

«Нужно заранее приготовить запасы продуктов в сухом виде на длительный период. Потому что есть информация, что на следующей неделе могут быть новые ракетные удары и новые блэкауты. Держимся. Вместе победим», — сказал Арахамия.

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