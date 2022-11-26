Арахамия предупредил о новых ракетных ударах РФ и блэкаутах

Россия может нанести новые ракетные удары по энергосистеме Украины на следующей неделе, поэтому следует готовиться к новым блэкаутам. Об этом заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в эфире телемарафона.



В этой связи он призвал, в частности, киевлян заранее подготовить сухие продукты на длительное время.



«Нужно заранее приготовить запасы продуктов в сухом виде на длительный период. Потому что есть информация, что на следующей неделе могут быть новые ракетные удары и новые блэкауты. Держимся. Вместе победим», — сказал Арахамия.