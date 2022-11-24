Следующий ракетный удар российские военные могут нанести через неделю – ГУР

Российские военные продолжат наносить массированные ракетные удары по Украине, но для подготовки следующего такого обстрела им понадобится около недели. Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.



Он подчеркнул, что запасы высокоточного оружия у российских военных истощены, но у них еще немало не высокоточных ракет.



По его словам, больше всего у россиян осталось ракет к системам С-300.



«Это означает, что, прежде всего, угроза для прифронтовых городов: Запорожье, Харьков, Николаев, Херсон. К сожалению, это те города, куда С-300 добивают. Украина работает над защитой гражданской инфраструктуры и мирного населения, но понимаем, что враг, при всей своей несуразности является серьезным, вооруженным, массовым. Поэтому, к сожалению, ракетный террор еще может продолжаться», – сказал он.



23 ноября Россия нанесла очередной массированный ракетный удар по Киеву и другим украинским населенным пунктам. По данным властей, из-за атаки на Киев погибли три человека, среди них – 17-летняя девушка. Пострадали еще 11 человек. По данным полиции, в общей сложности погибли шесть человек, еще 36 ранены.



От ударов пострадали жилые дома, ТЭЦ и подстанции в Киеве, Киевской, Винницкой, Львовской и Запорожской областях.