У Повітряних силах ЗСУ розповіли, скільки ракет Росія вже випустила по Україні

За період повномасштабної війни Росія вже випустила по Україні понад 4 000 ракет без урахування С-300, РСЗВ та ракет типу Х-58 та Х-59. Про це розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.



Він зазначив, що українські військові витратили для їх знешкодження багато боєкомплектів (БК).



«Йдеться про тисячі [ракет], і зрозуміло, що ми витратили на них дуже багато боєкомплектів. Втім, добре, що ми маємо друзів, які нам надають комплекси для захисту, зокрема Словаччина надала нам один С-300, і відповідно до нього певну кількість БК», — розповів спікер Повітряних сил.



Юрій Ігнат також зазначив, що, окрім ракет, окупанти активно використовують ударні БПЛА «Шахід», головне завдання яких — виснажити українську ППО.



«Тут два моменти — ці дрони розосереджують увагу, тому що летять у комплексі з ракетами Х-101, Калібрами, інший момент — на ці БПЛА треба витрачати зенітні ракети, тому що це найефективніший засіб. Тому що саме вони мають радіолокаційні засоби і можуть виявляти їх у темну пору доби», — пояснив Ігнат.



Саме тому, за його словами, союзники ухвалили рішення про постачання Україні ППО Hawk для боротьби з безпілотниками.



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