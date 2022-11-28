Армия РФ обстреляла Днепропетровскую область десятками снарядов

Российские войска обстреляли из «Градов» и тяжелой артиллерии три общины Днепропетровской области – Марганецкую, Покровскую и Красногригорьевскую. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Никопольский район был атакован, по его данным, более тридцатью снарядами.

Резниченко сказал, что обошлось без пострадавших, а детали атак войск РФ выясняются.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что РФ готовит новые удары, и Украина готовится к ним, учитывая разные сценарии.