Армія РФ обстріляла Дніпропетровську область десятками снарядів

Російські війська обстріляли з «Градів» та важкої артилерії три громади Дніпропетровської області – Марганецьку, Покровську та Червоногригорівську. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Нікопольський район був атакований, за його даними, понад тридцятьма снарядами.

Резніченко сказав, що обійшлося без постраждалих, а деталі атак військ РФ з'ясовуються.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що РФ готує нові удари, і Україна готується до них з огляду на різні сценарії.