Армия РФ обстреляла 10 населенных пунктов Донецкой области за сутки

Полицейские зафиксировали последствия обстрелов в 10 населенных пунктах Донецкой области. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области, отметив, что из-за обстрелов есть раненые и погибшие мирные жители.



Российскиее оккупационные войска нанесли 13 ударов по региону за сутки. Обстреляны города Авдеевка, Красногоровка, Курахово, Бахмут, пгт Большая Новоселка, села Георгиевка, Карловка, Клещиевка, Ласточкино, Максимилиановка.

Уничтожены и повреждены оккупантами 8 гражданских объектов в Донецкой области, из них 7 – многоквартирные и частные дома.

Полицейские сообщили, что из артиллерии российские войска обстреляли детскую площадку в Курахово, убили и ранили гражданских жителей. Повреждены обстрелами 4 многоквартирных дома. В результате российских атак получили травмы также жители Авдеевки и Георгиевки.

«Задокументирован ракетный удар по Лиману, который произошел 26 ноября около 23:00», - рассказали правоохранители, отметив, что оккупанты обстреляли город ЗРК «С-300», повредив три дома.

Полиция задокументировала военные преступления войск РФ и совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.



Также сообщается, что с помощью полиции были эвакуированы из Донецкой области ещё 52 человека, с начала обязательной эвакуации - более 31 361 человек, среди них 4714 – дети, 1906 – люди с инвалидностью.

Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что электроподстанция в Кременной полностью разрушена.