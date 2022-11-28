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Армія РФ обстріляла 10 населених пунктів Донецької області за добу

28 листопада 2022, 10:56

Армія РФ обстріляла 10 населених пунктів Донецької області за добу

Поліцейські зафіксували наслідки обстрілу у 10 населених пунктах Донецької області. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції Донецької області, зазначивши, що через обстріл є поранені та загиблі мирні жителі.

Російські окупаційні війська завдали 13 ударів по регіону за добу. Обстріляли міста Авдіївка, Красногорівка, Курахове, Бахмут, смт Велика Новосілка, села Георгіївка, Карлівка, Кліщіївка, Ластівчине, Максиміліанівка.

Знищено та пошкоджено окупантами 8 цивільних об'єктів у Донецькій області, з них 7 – багатоквартирні та приватні будинки.

Поліцейські повідомили, що з артилерії російські війська обстріляли дитячий майданчик у Кураховому, вбили та поранили цивільних мешканців. Пошкоджено обстрілами 4 багатоквартирні будинки. Внаслідок російських атак отримали травми також жителі Авдіївки та Георгіївки.

«Задокументовано ракетний удар по Лиману, який стався 26 листопада близько 23:00», - розповіли правоохоронці, зазначивши, що окупанти обстріляли місто ЗРК «С-300», пошкодивши три будинки.

Поліція задокументувала військові злочини військ РФ та спільно з СБУ відкрила кримінальні провадження за статтею 438 («Порушення законів та звичаїв війни») КК України.

Також повідомляється, що за допомогою поліції було евакуйовано з Донецької області ще 52 особи, з початку обов'язкової евакуації – понад 31 361 людину, серед них 4714 – діти, 1906 – люди з інвалідністю.

Раніше голова Луганської ОВ Сергій Гайдай повідомив, що електропідстанція в Кремінній повністю зруйнована.

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