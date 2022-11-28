В «ЛНР» заявили о возвращении 23 своих бойцов из плена

Глава группировки «ЛНР» Леонид Пасечник объявил об очередном обмене военнопленными. Об этом говорится в его Telegram-канале.



По его словам, сегодня из плена возвращаются 23 бойца группировки.

Украинская сторона пока не подтверждала обмен, поэтому неизвестно, скольких человек удалось освободить из российского плена.



Последний обмен пленными состоялся 26 ноября, в Украину удалось вернуть 12 человек. Среди них — четыре бойца ВМС, по двое нацгвардейцев, пограничников, один из ТРО, а также трое гражданских.