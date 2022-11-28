У «ЛНР» заявили про повернення 23 своїх бійців із полону

Голова угрупування «ЛНР» Леонід Пасічник оголосив про черговий обмін військовополоненими. Про це йдеться у його Telegram-каналі.



За його словами, сьогодні з полону повертаються 23 бійця угруповання.



Українська сторона поки не підтверджувала обмін, тому невідомо, скільки людей вдалося звільнити з російського полону.



Останній обмін полоненими відбувся 26 листопада, в Україну вдалося повернути 12 людей. Серед них — чотири бійці ВМС, по двоє нацгвардійців, прикордонників, один із ТРО, а також троє цивільних.