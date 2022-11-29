«ДНР»: Ударом повреждена ж/д инфраструктура у границы с Россией

На подконтрольной группировке «ДНР» территории под обстрел попал поселок Квашино Амвросиевского района Донецкой области, есть повреждение железнодорожной инфраструктуры. Об этом сообщает «СЦКК ДНР».



Как утверждается, удар был нанесен около 4 часов утра. Якобы была выпущена одна ракета реактивной системы залпового огня HIMARS. Это РСЗО находится на вооружении ВСУ.



В результате удара повреждена тяговая подстанция, обесточена контактная сеть железной дороги.



О пострадавших не сообщалось.



Квашино расположено в 7 километрах от границы с Ростовской областью России. Через этот небольшой поселок проходит единственный железнодорожный путь, связывающий оккупированную часть Донецкой области с регионами РФ.

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